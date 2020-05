Legnini,alle spalle ciò che non è andato

(ANSA) - CAMERINO, 04 MAG - Per la ricostruzione post sisma "questa è la fase nella quale dobbiamo metterci alle spalle tutto ciò che non è andato e di dare fiducia e concretezza a un processo che non sarà breve". Così il commissario straordinario, Giovanni Legnini, in visita a Camerino, ha commentando la ripartenza di alcuni cantieri nel giorno della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Prima di visitare il cantiere del mattatoio comunale, Legnini è entrato nel duomo, nel palazzo arcivescovile e nella sede dell'Università, chiuse per i danni del sisma 2016. Accompagnato dal sindaco Sandro Sborgia, dal rettore Claudio Pettinari e dal vescovo Francesco Massara, il commissario ha ricordato le recenti 4 ordinanze firmate, soffermandosi sulla possibilità per i centri "maggiormente colpiti, di avviare i programmi straordinari di ricostruzione che potranno andare, laddove se ne ravveda la necessità anche in deroga alle disposizioni urbanistiche". Si è augurato che Camerino possa diventare una delle città simbolo "di questo nuovo corso".