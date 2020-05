Fico,politica abbia senso responsabilità

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Il nostro Paese oggi si trova a iniziare la Fase 2 dell'emergenza. Ha affrontato e sta affrontando questa crisi con senso di responsabilità, con il rispetto delle regole, dimostrando di essere una comunità solidale, generosa, coraggiosa. Ed è su questa strada che occorre proseguire per uscire dall'emergenza e affrontare le sfide che ci aspettano. Questo spirito e senso di responsabilità che hanno messo in campo tutti i cittadini sia da esempio per la politica, per tutti noi nel nostro lavoro quotidiano". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico che, illustrando su facebook il calendario dei lavori della settimana a Montecitorio, aggiunge: "L'attività di controllo sull'esecutivo, attraverso audizioni e interrogazioni, è costante. E si lavora per approvare i provvedimenti necessari per dare risposte ai cittadini, come l'autorizzazione al secondo scostamento di bilancio da 55 miliardi di euro votata proprio nei giorni scorsi".