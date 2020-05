Dl maggio:Crimi, c'è reddito emergenza

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "E' la prima volta che un premier fa questo atto di coraggio, di chiedere scusa per eventuali ritardi che magari non sono dovuti solo al governo. Nel decreto maggio ci saranno forme di indennizzo diretto alle imprese, non prestiti, ma ristori a fondo perduto. Ci sarà un reddito di emergenza, incentivi per il turismo, ulteriori linee di credito, la replica dei 600 euro per le partite Iva". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi a Skytg24.