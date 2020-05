(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Se muore il calcio, di rimando si fermano tutti gli altri sport. Chi è al governo sappia che sono in ballo migliaia di posti di lavoro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "La politica nel pallone", su Gr Parlamento. "Non penso a domani. Per la riapertura, mi auguro entro giugno. Se non si apre entro quella data, ci sarebbe un disastro, un altro miliardo di aiuti"