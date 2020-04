Meloni, Italia non è reality show

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Anche oggi è venuto ad informare per ultimo il Parlamento delle sue decisioni insindacabili. Questo non è più tollerabile. Lo dico con pacatezza: lo abbiamo consentito all'inizio ma dopo tre mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza non c'è più ragione di continuare con questi metodi, a meno che il governo non intenda utilizzare questa emergenza per accrescere la sua visibilità personale". Lo ha detto la leader di Fi Giorgia Meloni in Aula alla Camera dove aggiunge: "Questo non è un reality show".