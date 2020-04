Fico, a Camera Aula da lunedì a venerdì

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Ho proposto anche una nuova organizzazione dei lavori per gestire in modo ottimale gli spazi, visto che ci sarà l'obbligo di pausa e sanificazione ogni tre ore di seduta. Il lavoro dell'aula si dovrebbe svolgere dal lunedì al venerdì, mentre le commissioni dovrebbero spalmare le proprie convocazioni lungo tutti e sette i giorni. Questa è la proposta che ho formalizzato ieri sera in capigruppo a tutte le forze politiche". Così il presidente della Camera Roberto Fico difendendo "il lavoro più intenso, sia come sedute sia come votazioni, rispetto agli altri Parlamenti europei".