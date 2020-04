Decaro a Regioni, volete sfida? Comuni accettano (2)

(ANSA) - BARI, 30 APR - "Possiamo iniziare sulla base della norma che sterilizzava i nostri poteri a disapplicare le ordinanze regionali, perché - ha aggiunto Decaro - la norma che sterilizzava il potere del sindaco dice che i sindaci possono, nel solco del decreto non in contrasto col decreto, fare delle ordinanze quindi noi possiamo fare delle ordinanze che seguono il decreto e che di fatto disapplicano le ordinanze regionali.

Questo lo possiamo fare se le Regioni vogliono noi da domani mattina ci organizziamo e cominciamo a fare ordinanze di questo tipo. Abbiamo dimostrato senso di responsabilità ma non è che si possono scaricare sulla responsabilità dei sindaci, delle amministrazioni locali, tutte le problematiche del Coronavirus".

(ANSA).