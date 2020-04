Ue: Meloni, dissento da cav

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Non sono d'accordo con Berlusconi: non si può dire che sono i sovranisti ad aver fatto ritardare l'Europa, a meno che non si dica che i veri sovranisti sono i tedeschi e i francesi, chi nazionalizza, non chi chiede il rispetto delle regole". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Rtl 102,5. "Anche sul Mes non sono d'accordo perchè ci prestano soldi nostri e ci chiedono gli interessi. Sarebbe più serio riprenderci i nostri soldi. Inoltre - aggiunge - non è vero che non ci sono le condizioni: la fine dell'emergenza è tra un anno, poi glieli devi dare quei soldi".