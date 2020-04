Alla Camera i deputati andranno in tribuna

Da domani parte dei deputati andrà in tribuna per assistere alla seduta e votare usando i pc portatili allestiti per garantire il distanziamento. E' stato stabilito nella Conferenza dei capigruppo di Montecitorio i cui lavori sono ancora un corso. A quanto apprende l'ANSA, in totale saranno disponibili 504 posti tra Aula e tribune; ove i presenti dovessero essere di più si voterà con appello nominale.(

L'Aula della Camera terrà sedute su 5 giorni la settimana: è stato stabilito nella Conferenza dei capigruppo di Montecitorio i cui lavori sono ancora un corso. A quanto apprende l'ANSA, il lunedì sarà dedicato alle discussioni generali, il martedì l'Aula si riunirà dalle 16 alle 19 e il mercoledì per l'intera giornata tranne che per la pausa dedicata alle commissioni. Votazioni anche nell'intera giornata del giovedì e il venerdì mattina; le interpellanze si terranno il venerdì pomeriggio.