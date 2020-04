Pd: serve anche dl per "tempi zero"

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il decreto di aprile deve contenere o deve essere accompagnato da un decreto parallelo che preveda un piano per la semplificazione amministrativa che abbia come obiettivo i "tempi zero", tra l'approvazione della norma di sostegno e l'arrivo in concreto dell'aiuto a chi lo richiede. Lo ha chiesto il Pd che ha presentato un proprio piano per le semplificazioni in una conferenza stampa on line del segretario Nicola Zingaretti, il suo vice Andrea Orlando e la responsabile innovazione Marianna Madia.