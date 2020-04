Fontana chiede a Conte via libera a cele

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Il presidente Attilio Fontana ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte con una serie di proposte avanzate a Regione Lombardia dall'Arcidiocesi di Milano, per chiedere il via libera alle celebrazioni religiose".

Lo comunica in una nota la Regione Lombardia, spiegando che "la missiva contiene una serie di suggerimenti condivisi anche con le autorità sanitarie".