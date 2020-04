Fase 2:Zingaretti,serve clima concordia

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Serve uno scatto in avanti per ritrovare un clima di concordia per il futuro del Paese. Questo non significa non avere idee diverse, ma avere quell'unità di intenti che poi può portare a scelte condivise". E' l'appello lanciato dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a tutte le forze della maggioranza e dell'opposizione, nel corso di una conferenza stampa in cui ha presentato il piano per la semplificazioni insieme al vicesegretario Andrea Orlando e a Marianna Madia.