Fase 2: nuovi tavoli task force

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Riprende l'attività della Task force guidata da Vittorio Colao per elaborare raccomandazioni per la Fase 2: secondo quanto si apprende, la commissione lavorerà su più tavoli tematici, che vanno dal turismo all'innovazione alla pubblica amministrazione, confrontandosi con esponenti del mondo produttivo, economico e sociale. Stasera la Task Force, in sezione plenaria, dovrebbe sentire il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.