Conte, Genova modello per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Quello del ponte di Genova "è un cantiere simbolo per l'Italia intera: è il cantiere dell'Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le maniche, non si lascia abbattere, non si lascia sopraffare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel capoluogo ligure. "Genova è un modello per l'Italia. E insegna che il più grande atto d'amore è impegnarsi a ripartire insieme", sottolinea. Da Genova si irradia "una luce che dà speranza all'Italia intera".