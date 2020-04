Zingaretti, Pd al lavoro per piano bimbi

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi sono stati i primi a subire le conseguenze del Coronavirus, con la chiusura delle scuole e la brusca interruzione dei loro normali percorsi di crescita e formazione.

Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, il Governo ha indicato le prime regole e le prime scadenze per la 'fase 2'.

Ora è necessario che questo percorso si arricchisca con un 'Piano Infanzia', un pacchetto di misure specifiche pensato sui bisogni dei più piccoli. Il Pd ci sta lavorando, ed è pronto a dare il proprio contributo: perché si riparta davvero, è fondamentale affrontare la grande questione di come riportare bambini e ragazzi a una vita il più possibile normale, già prima della riapertura delle scuole prevista per settembre". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti.