Santelli,Governo responsabile Fase 2

(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - "Dal governo via libera ad un nuovo esodo verso Sud. La dichiarazione di principio che fa divieto degli spostamenti interregionali viene smentita dalla norma di chiusura che consente il ritorno nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Tradotto un 'liberi tutti' che va oltre i casi specifici. Il governo si assuma in pieno la responsabilità di un nuovo esodo verso Sud e dell'eventuale aumento di contagi che potrebbe derivarne". Lo afferma Jole Santelli, presidente della Regione Calabria in relazione alle nuove disposizione sulla fase 2.

"Le misure di contenimento attuate dalle Regioni del Sud - prosegue Santelli - possono essere gravemente compromesse da questa decisione di autorizzare ritorni in massa da zone ancora con altissimi numeri di contagio. È la terza volta che questo accade e le altre due volte le regioni sono state lasciate sole nella gestione dei ritorni. Ora il Presidente Conte e il governo si assumano la responsabilità delle loro scelte e adottino le precauzioni necessarie".