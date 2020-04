Alle 15 governo-maggioranza su dl aprile

(ANSA) - ROMA, 24 APR - E' prevista alle 15 una riunione dei ministri Roberto Gualtieri e Federico D'Incà con i capigruppo di maggioranza sul decreto aprile. L'incontro, previsto ieri e poi rinviato, serve a fare un punto dopo l'approvazione del Def in Consiglio dei ministri e in vista del varo del decreto, atteso per il 30 aprile.