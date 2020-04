Verso stop clausole salvaguardia Iva

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Via le clausole di salvaguardia sull'Iva dal 2021. E' la scelta che il governo dovrebbe ufficializzare con il Documento di economia e finanza. L'idea è quella di assorbire e quindi annullare una volta per tutte la clausola, anche per dare un segnale - spiegano fonti dei diversi partiti della maggioranza - di stabilità dei conti pubblici rispetto ai mercati finanziari.