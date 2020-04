Renzi, Consiglio Ue finirà benino

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Benino, perché l'Europa ha commesso errori in partenza però ha messo soldi sulla Bce, ha messo i soldi per la Bei, ha tolto il patto di stabilità, ha messo cento miliardi per la disoccupazione, i trentasette miliardi del Mes.

Oggi troveranno un compromesso all'europea, positivo, per dire che si faranno i recovery fund, Macron chiede 2500 miliardi, bene". Così Matteo Renzi in diretta a Rtl 102.5.

"Tra un anno torna il tempo bello - prevede il leader Iv - ma se quest'anno muoio sai che me ne faccio? Ecco perché è giusto prendere i soldi in Europa, ecco perché sono ridicoli quei grillini e quei leghisti e dicono di no al Mes. Il Mes è un prestito a condizioni agevolate, allora dici di non prendere il prestito - se te lo puoi permettere non lo prendere - ma se sei con l'acqua alla gola e te lo danno a condizioni buone lo prendi eccome e non a caso Conte ha trovato una formula abbastanza arzigogolata per dire che naturalmente prenderà questo prestito".