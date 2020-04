Salvini, 25 aprile torni libertà

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Il 25 aprile si parla di libertà, un valore fondamentale che ci hanno lasciato i nostri nonni. Non vorrei che questa libertà dovesse essere messa in discussione da qualcuno in nome del virus. Io mi auguro che il 25 aprile coincida con una giornata di libertà vera". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa.