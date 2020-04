Earth day: padre Fortunato, rispettare e amare la Terra - DIRETTA dalle 21

Nella Giornata mondiale della Terra "dobbiamo ancor più maturare la consapevolezza di saperla ascoltare, rispettare e amare". A dirlo all'ANSA è padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi.

"Questo anniversario non passi inosservato - è l'appello di padre Fortunato -, anzi, seguendo proprio la Genesi dalle prime pagine, dobbiamo prenderci cura di Madre Terra come la chiamerebbe Francesco nel suo Cantico delle creature".

Stasera alle 21 - ha annunciato il francescano - è prevista una diretta sui canali social della Basilica di San Francesco "per una conversazione con tutti coloro che guardano a Francesco come patrono dei cultori degli ecologi".