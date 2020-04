Coronavirus: Ue, entro meta maggio le linee guida su viaggi

"Probabilmente entro metà maggio pubblicheremo le linee guida a cui stiamo lavorando" sulla ripartenza dei viaggi all'interno dell'Unione europea. Ci saranno dei "principi orizzontali da rispettare", con dettagli diversi a seconda della modalità di trasporto. "Certamente il distanziamento sociale, il fatto di dover indossare dei dispositivi protettivi, così come la disinfezione di aeroporti e velivoli, saranno parte delle nostre linee guida". Lo ha annunciato la commissaria ai trasporti, Adina Valean, durante un forum organizzato dalla Commissione europea in diretta sui social. "Dobbiamo essere sicuri che tutti i criteri sanitari siano rispettati prima di allentare le misure di qualsiasi tipo legate agli spostamenti - ha detto Valean - questa crisi sanitaria continuerà a lungo, finché non troveremo un trattamento o un vaccino. Credo che le misure che hanno provato la loro efficacia, come il distanziamento sociale, continueranno a essere rispettate in un modo o nell'altro". "Penso sia giusto dire che la pandemia durerà più della chiusura dei confini", ha affermato la commissaria.