Coronavirus: in riapertura mensa Camera

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Alla Camera si lavora per riaprire ai deputati il ristorante e la mensa, chiusi da quando è entrato in vigore il lockdown nazionale. I questori di Montecitorio sono al lavoro per consentire, per ora ai soli deputati, di mangiare dei pasti già preparati nella mensa al piano interrato e nel ristorante al piano basamentale di Montecitorio, dove i posti saranno allestiti in maniera da rispettare le distanze prescritte. Potranno entrarvi a turno, fino ad una massima capienza: per questo sono state segnate sul pavimento delle posizioni di attesa che marchino la distanza interpersonale, seguendo un percorso "analogo a quello che c'è per le mense degli ospedali e delle caserme" spiega il deputato questore Fontana (Fi). Il cibo verrà somministrato al posto ai deputati su vassoi precedentemente preparati: non ci sarà tecnicamente un servizio al tavolo. In questi giorni ai deputati ricevevano un cestino con panini ed acqua: molti ne consumavano il contenuto nel cortile e nel Transatlantico, normalmente off limits.