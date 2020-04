(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Il punto è che la contrazione del Pil alla quale andremo incontro e l'aumento del debito pubblico che oggi l'Ue "generosamente" ci concede ci porterà verso una spirale dalla quale sarà possibile uscire solo attivando, in futuro, strumenti come il Mes con fortissime condizionalità". E' quanto spiega Alessandro Di Battista in un lungo post su Facebook. (SEGUE)