Conte, modifiche anche su distanziamento

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge" la difficoltà dei cittadini "nel continuare a rispettare" le regole anti contagio e "l'aspirazione al ritorno alla normalità". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato parlando del programma per la fase 2.