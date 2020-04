Coronavirus: tensioni Torino, 4 arresti

Momenti di tensione si sono verificati a Torino in occasione dell'arresto di due presunti autori di una rapina a un anziano. Alcune decine di persone, identificate dalla polizia come appartenenti all'area antagonista, hanno contestato, e tentato di ostacolare, l'intervento degli agenti. E' successo in corso Giulio Cesare, nei pressi della zona di Porta Palazzo. Sul posto è dovuto intervenire altro personale della questura. I due presunti autori della rapina sono stati portati in un commissariato. All'anziano era stata strappata una catenina d'oro. Per i quattro, secondo quanto si apprende, si procederà per resistenza a pubblico ufficiale. Quanto ai presunti rapinatori - anche loro arrestati - si tratta di due marocchini di 28 e 36 anni. Uno di loro, in strada, aveva strappato la catenina dal collo di un pensionato, che era caduto procurandosi delle lesioni; poi si era allontanato montando sulla bicicletta condotta dal complice. L'anziano ha chiamato il 112 e gli agenti hanno individuato i due in corso Giulio Cesare, a pochi passi da una casa occupata.