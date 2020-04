Coronavirus: capitan Tom ci prende gusto e incide cd

Rinverdita la sua aura di eroe, dopo aver battuto tutti i record di raccolta spontanea di fondi a beneficio della sanità pubblica britannica (Nhs), il capitano Tom Moore, 100 anni a fine aprile, veterano di guerra dell'esercito di Sua Maestà, ci ha preso gusto. Conclusa la sfida dei 100 giri attorno al giardino di casa sua nel Berdshire inglese, nata per ispirare un impulso di generosità collettiva sul web arrivata inaspettatamente alla fine ad attrarre donazioni da parte di centinaia di migliaia di persone (oltre 18 milioni di sterline in totale, con le adesioni affluite anche dopo lo stop formale all'iniziativa), l'indomabile ufficiale a riposo ha deciso ora di riprovarci addirittura con un disco.

Tutto è nato da un'idea di Michael Ball, attore e cantante nazional-popolare: registrare in tandem con 'capitain Tom', esaltato oggi come "una leggenda assoluta" anche dal principe William, figlio dell'erede al trono Carlo e futuro re, una nuova versione di 'You'll Never Walk Alone', celeberrimo motivo postbellico datato 1945 divenuto in seguito inno e simbolo dei tifosi del Liverpool e usato inoltre in queste settimane a mo' di colonna sonora dei moti di solidarietà e di ringraziamento verso medici e infermieri in prima linea contro l'epidemia di Covid-19 fiorite nel Regno al pari di quanto accaduto altrove.

Moore non si è fatto pregare. Sostenuto dai familiari, ha detto subito sì e ha registrato l'introduzione parlata del brano, cui Ball ha fatto seguire la parte cantata. Il ricavato andrà di nuovo in beneficenza per l'Nhs, è stato annunciato da Michael Ball, il quale ha sfidato gli ascoltatori a portare la hit al numero 1 entro il 30 aprile, data del centesimo compleanno dell'ex capitano. "E' stato uno dei più grandi onori della mia carriera cantare con un autentico eroe nazionale, che non è solo il maggior promotore singolo di una raccolta di fondi nella storia britannica e un veterano pluridecorato, ma è anche l'uomo più affascinante che si possa incontrare", ha detto.

Intanto, Boris Johnson ha già fatto sapere di voler appuntare l'ennesimo riconoscimento al petto reduce 99enne. Cosa che per i media britannici potrebbe tradursi nella proposta alla regina di concedergli l'ordine di cavaliere dell'ex impero britannico, in modo da farlo diventare presto "Sir Tom".(ANSA).