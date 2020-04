Salvini a Cav, sei stato malconsigliato

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Telefonerò a Berlusconi, penso che sul Mes sia stato mal consigliato. Non serve un genio per dire che se ci infiliamo in tunnel europei senza ritorno l'Ue finirà per privatizzare le nostre strutture sanitarie". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in una conferenza stampa su Facebook.