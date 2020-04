'Il no al Mes è definitivo'. Patuanelli prende posizione

"Il no al Mes è definitivo, l'Italia non dovrà mai attivarlo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo ad Agorà su Rai3, sottolinea che "al momento il Mes è quello che conosciamo e impone delle condizionalità pericolose. Aspettiamo cosa uscirà dal Consiglio Europeo. Se lì si decide di rompere il Mes come un salvadanaio, prendere i soldi e usarli, allora vuol dire che abbiamo rotto il Mes".

E' ancora tensione, infatti, sul Mes nella maggioranza con uno scontro aperto tra Pd ed M5s. E a entrare in campo a questo punto è Giuseppe Conte per invitare a uno stop alle fibrillazioni che si ripercuotono anche sui mercati: "Non ha senso discuterne ora", è il suo ragionamento. Solo alla fine della trattativa Ue - è il suo messaggio - "potremo valutare se questa nuova linea di credito pone condizioni, quali condizioni pone, e solo allora potremo discutere se quel regolamento è conforme al nostro interesse nazionale. E questa discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l'ultima parola. Prima di allora potremo disquisire per giorni e settimane, ma inutilmente".

"Sul Mes sta lievitando un dibattito che rischia di dividere l'intera Italia secondo opposte tifoserie e rigide contrapposizioni. Il dibattito in Italia è sulle condizionalità (del Mes, ndr). Alcuni sostengono che esiste il rischio che rimangano le tradizionali condizionalità macroeconomiche, altri ritengono che, pur se non previste nella prima fase, alcune condizionalità potrebbero essere inserite in un secondo tempo, altri ancora prevedono che si arriverà a cancellare tutte le condizionalità ad eccezione del vincolo di destinazione per le spese di cura e di prevenzione del contagio. All'ultima riunione dell'Eurogruppo è stato compiuto un deciso passo avanti perché nel paragrafo corrispondente è richiamata espressamente la sola condizione dell'utilizzo del finanziamento per le spese sanitarie e di prevenzione, dirette e indirette. Vorrei chiarire, però, che discutere adesso se vi saranno o meno altre condizioni oltre a quelle delle spese sanitarie e valutare adesso se all'Italia converrà o meno attivare questa nuova linea di credito significa logorarsi in un dibattito meramente astratto e schematico", prosegue Conte.

"Bisognerà attendere prima di valutare se questa nuova linea di credito sarà collegata a meccanismi e procedure diversi da quelli originari. Se questo nuovo strumento finanziario presenterà caratteristiche effettivamente differenti dal Mes, per come finora utilizzato. Se vi saranno condizionalità o meno lo giudicheremo alla fine, quando saranno concretamente elaborati il term sheet (contenente le principali caratteristiche del nuovo strumento), i terms of reference (che definiranno termini e condizioni della linea di credito) e, infine, il Financial Facility Agreement, le condizioni di contratto che verranno predisposte per erogare i singoli finanziamenti. Solo allora potremo valutare se questa nuova linea di credito pone condizioni, quali condizioni pone, e solo allora potremo discutere se quel regolamento è conforme al nostro interesse nazionale".

A stretto giro la risposta di Pd e M5s firmata dai due capidelegazione al governo. "Mi paiono ragionevoli e condivisibili le parole del Presidente Conte. Non è il tempo di posizioni pregiudiziali ma occorre sostenere la posizione italiana su mezzi e risorse della Ue per affrontare l'emergenza. Tra questi verificheremo se ci sarà la conferma di uno strumento, Mes o come verrà chiamato, senza condizionalità per affrontare la spesa sanitaria. Ora si può utilmente chiudere questa discussione interna e aspettare le conclusioni del Consiglio Europeo". Così il ministro per i Beni e le attività Culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

"Nei confronti del Presidente del Consiglio c'è piena fiducia da parte del MoVimento 5 Stelle. Nel prossimo Consiglio europeo la maggioranza dovrà adottare una linea compatta se vorrà riuscire nella difficile trattativa in Europa. Il lavoro di squadra è stato e continuerà ad essere fondamentale nell'affrontare l'emergenza Coronavirus.", scrive in un post su Fb il capodelegazione del M5S al governo Alfonso Bonafede.

Per tutto il giorno non mancano le fibrillazioni sulla questione. M5s insiste nel no: il capo politico Vito Crimi parla di "fregatura" che da loro non sarà mai votata e il viceministro allo Sviluppo Buffagni di "cappio" per strozzare l'Italia tra un po' di tempo. Il capogruppo dem al Senato Marcucci assicura che sul Mes il governo non rischia: "è cassa disponibile e bisogna accedervi", aggiunge.

E dalla Camera il capogruppo Dem Graziano Delrio chiarisce: "Non si mette in discussione nulla, il 99% degli italiani capisce che se non ci sono condizioni capestro il nostro Paese deve usare tutte le risorse necessarie: se ci vengono prestati senza interessi dei miliardi perchè non dobbiamo usarli?". Ma arriva dura la replica del sottosegretario agli Esteri pentastellato Manlio Di Stefano. "Stamattina - dice - ho sentito il capogruppo del Pd Delrio dire 'il Mes è una disponibilità, secondo me è un successo averlo ottenuto senza condizionalità, ammesso che sia così'. In pratica Delrio ha ammesso candidamente di non sapere nulla sul tema ma comunque, alla cieca, si è lanciato contro la linea sul Mes del governo e del presidente Conte". "La verità è che le condizionalità del Mes esistono e il fatto che siano light non cambia la sostanza", aggiunge.

Intanto anche la Lega va all'attacco: "Dal governo Conte un vero bavaglio al Parlamento - dice il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari al termine della capigruppo - e quindi a tutti gli italiani, che non potrà votare, martedì prossimo in Aula, alcun documento per esprimersi sul Mes. Mentre in tutta Europa la discussione è aperta, in Italia maggioranza e governo impediscono discussione e votazione, sostenuta oggi in capigruppo solo dalla Lega e da Fdi, di un documento di indirizzo sul Mes".

"Il Parlamento ha un ruolo fondamentale, soprattutto nei periodi di emergenza - ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un'intervista al Tg2 -. La prossima settimana ci sarà l'informativa urgente del presidente Conte: le Camere stanno svolgendo una funzione di controllo costante e attiva, tramite interpellanze urgenti, question time e appunto informative".



