Mes: Fico, Italia non farà come Grecia

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Ci sono tanti strumenti che man mano stanno avanzando oltre al Mes. Strumenti importanti con tanti miliardi di euro che possono essere messi in campo, soprattutto tramite la Banca centrale europea che è la strada maestra.

Voglio tranquillizzare tutti: il Mes che abbiamo conosciuto per la gestione delle crisi greca non verrà mai usato in questo modo dal nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in una intervista all'agenzia Vista.