Coronavirus, i fatti del giorno

14:07 - Salgono a 31 infermieri morti, 32% in Rsa - Sale a 31, con una nuova vittima oggi, il numero degli infermieri morti per Covid-19 che hanno contratto il virus lavorando, di cui il 32% prestava servizio nelle Rsa (residenze sanitarie assistenziali). Lo rende noto la Federazione degli ordini infermieristici (Fnopi) sottolineando che proprio nelle Rsa "mancavano maggiormente i dispositivi individuali di sicurezza". Fnopi indica anche che il 50% degli infermieri morti lavorava in strutture sul territorio e non in ospedale. Ad oggi sono 8.600 gli infermieri contagiati.

13:54 - Buffagni, modello lombardo fallito, ok gestione Veneto - "Il mio territorio ha più del 50% dei morti in Italia per coronavirus. E' evidente che se da un lato qualcuno ha sbagliato è giusto che la magistratura faccia il suo corso. Salvini dimostra il suo disinteresse per le vite umane. Aver visto qualcuno che ha cominciato a fare il Renzi della situazione, dicendo 'riapriamo', con superficialità, dimostra solo una voglia di speculare. Il modello lombardo evidentemente ha fallito. In Veneto governa la Lega, lo dico a Salvini, e lì la gestione ha agevolato". Lo dice su Fb il viceministro al Mise Stefano Buffagni.

13:49 - Stato emergenza esteso a tutto il Giappone - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha esteso a tutto il Giappone lo stato di emergenza per la pandemia da coronavirus.

13:33 - 'Lockdown' non ferma Banksy, opera nel suo bagno - Non si ferma nemmeno davanti al 'lockdown' l'artista più misterioso del Regno Unito. Il grande Banksy comunque lo fa rispettando la regola britannica quanto italiana dello "state a casa": ha realizzato il suo ultimo graffito nel bagno di casa, lo ha fotografato e diffuso tramite i suoi social media, raccogliendo, come sempre un grande successo e il plauso dei suoi fan in tutto il mondo. Nella sua ultima creazione fra le mura domestiche una serie di ratti disegnati si divertono a riappropriarsi degli spazi, a 'spostare' e sconvolgere gli accessori del bagno di Banksy, lo specchio, i rotoli della carta igienica, perfino il wc. "Mia moglie detesta quando lavoro da casa", si legge nel commento che accompagna l'immagine nell'account Instagram dello 'street artist' di Bristol. Un chiaro riferimento al telelavoro, all'inglese 'smart working', che accomuna milioni di persone nel tentativo di evitare il contagio da coronavirus.

13:21 - Martedì 21 informativa Conte al Senato - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà nell'Aula del Senato una informativa il prossimo 21 aprile alle ore 15. Lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama.

13:18 - Parenti Trivulzio, agghiacciante quadro di malasanità - Al Pio Albergo Trivulzio c'è "un agghiacciante quadro di malasanità": a dirlo all'ANSA è Alessandro Azzoni, che ha creato il Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio e sta raccogliendo quotidianamente denunce e testimonianze di parenti dei pazienti della più grande rsa di Milano dove "si sta assistendo alla cronaca di una serie di morti annunciate". E questo dopo che la pandemia è già arrivata da un mese e mezzo "e quindi non può più essere considerata un'emergenza: i dirigenti lo sanno quello che sta succedendo, ma hanno altro a cui pensare, a partire dalle indagini".

12:54 - Via campagna anche con più test immunità - I test sierologici per la rilevazione degli anticorpi al SarsCov2 che verranno utilizzati nella campagna nazionale su 150mila italiani potranno essere, secondo quanto apprende l'ANSA, anche più di uno. Si attende a breve il bando, ovvero una call pubblica, alla quale le aziende potranno rispondere per essere selezionate a patto che i test sierologici proposti rispondano alle caratteristiche che saranno indicate. La campagna nazionale potrà coinvolgere successivamente anche un numero maggiore di cittadini.

12:51 - Bus Roma, ipotesi contapasseggeri-percorsi - Contingentamento sui mezzi pubblici e nelle stazioni metro, contapasseggeri e segnaletica a terra su tutti bus e alle fermate per rispettare le distanze tra passeggeri. Inoltre percorsi fuori dalle stazioni più affollate e monitoraggio sui flussi di utenti sui mezzi e alle fermate attraverso le celle telefoniche. Queste le ipotesi che sta vagliando il Campidoglio per il trasporto pubblico in vista di una Fase 2.

12:43 - Afp, oltre 90.000 morti in Europa - Sono oltre 90.000 le persone morte in Europa di coronavirus, secondo un conteggio dell'agenzia France Presse.

12:42 - Lagarde, Bce pronta ad altre swap line per liquidità - "La BCE ha siglato accordi di swap line con alcune banche centrali dell'Ue per fornire liquidità in euro e sta valutando ulteriori richieste in linea con il suo mandato". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla sessione primaverile del Fmi e della Banca Mondiale aggiungendo che la Bce "è pronta ad aumentare i programmi di acquisto e a modificarne la composizione nella misura necessaria e per tutto il tempo che servira'. Esplorera' tutte le opzioni per sostenere l'economia in questa fase di shock".

11:29 - Oms Europa, siamo ancora nella tempesta - "Non bisogna commettere errori adesso. Nonostante sia arrivata la primavera siamo ancora nel bel mezzo della tempesta". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Europa, Hans Kluge in una conferenza stampa sulla pandemia di coronavirus in Europa. "Alcuni Paesi devono ancora vivere l'impatto più forte, mentre in altri c'è un momento di calma con il numero di nuovi casi di Covid-19 che diminuisce", ha aggiunto.

11:14 - Coronavirus: morto un altro medico, totale a 122 - Un altro medico è morto per l'epidemia di Covid-19. E' Arrigo Moglia, neurologo. Il totale sale così a 122 decessi tra i camici bianchi. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei decessi includendo medici in attività, pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell'emergenza.

11:04 - Efe, è morto lo scrittore Luis Sepulveda - Lo scrittore Luis Sepulveda è morto per coronavirus a Oviedo. Aveva 70 anni. Lo riferisce l'Efe che cita fonti vicine all'autore cileno.

10: 37 - Sileri, vaccino dovrebbe essere obbligo - Con il vaccino anti-Covid "sconfiggeremo questo virus. Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba essere obbligatorio". Lo ha affermato il viceministro ala Salute Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Tv Italia. "Una volta che saranno garantite efficacia e sicurezza del vaccino - ha detto - dovremmo avere una copertura tale per non far più contagiare nessuno".

10:26 - Bonetti, quando bimbi al parco? Auspico dal 4 maggio - "Quando rivedremo i bambini al parco con le nuove modalità? Non posso dirlo perché sono rispettosa come ministro della Repubblica ma anche come donna di scienza alle indicazioni che verranno prese, ma quello che dico è che da oggi dobbiamo mettere in campo il percorso per organizzare tutto questo. Perché così, il giorno in cui sarà possibile farlo, auspico che dal 4 maggio si inizi un percorso di apertura, dovremmo essere attrezzati". Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Sky Tg24.

10:21 - Coronavirus: messe e funerali, Cei tratta su 'fase 2' - Messe con volontari che garantiscano le distanze, funerali, battesimi e matrimoni con la presenza dei familiari stretti, qualche incontro di comunità facendo uso dei dispositivi di protezione. La Cei ha pronto "un pacchetto di proposte" che verrà illustrato questa settimana al governo. "Con tutta l'attenzione richiesta dall'emergenza dobbiamo tornare ad 'abitare' la Chiesa, il Paese ne ha un profondo bisogno, c'è una domanda enorme e rispondere significa dare un contributo alla coesione sociale", dice all'ANSA il sottosegretario Cei don Ivan Maffeis

10:12 - Coronavirus: dimesso il 18enne Mattia, è stata lotta - "Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po'": sono le parole di Mattia, 18 anni e il più giovane paziente Covid curato all'ospedale di Cremona e dimesso stamane. Il ragazzo ha aggiunto di aver avuto "paura" quando lo dovevano intubare. Il Coronavirus "all'inizio lo avevo sottovalutato e non pensavo arrivasse a questo livello"

9:55 - Von der Leyen, Ue chiede scusa a Italia - "E' vero che molti erano assenti quando l'Italia ha avuto bisogno di aiuto all'inizio di questa pandemia. Ed è vero, l'Ue ora deve presentare una scusa sentita all'Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. C'è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora Ue è il cuore pulsante dell'Ue". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo.

8:01 - Import illegale mascherine, smantellato traffico 5mln - Quattrocentomila mascherine importate illecitamente per essere vendute in tutta Italia sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Torino. Nei guai quattro imprenditori cinesi: alla frontiera hanno dichiarato che il materiale era destinato a "servizi essenziali", per usufruire dello "svincolo diretto", ma era falso: progettavano di importare nello stesso modo 5 milioni di mascherine in una settimana.

6:01 - Coronavirus: Cnn, Usa indagano ipotesi laboratorio Wuhan - Dirigenti dell'intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Ieri il Wp aveva riportato la notizia di due cable di diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano sulle carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.

1:09 - Trump rilancia accuse a Oms, tragico errore o sapevano- "Hanno fatto un orribile, tragico errore" nella gestione della pandemia di coronavirus "o forse sapevano cosa stava succedendo": Donald Trump rilancia il suo attacco contro l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dopo aver sospeso i finanziamenti in attesa dall'esito dell'inchiesta Usa sulla risposta dell'agenzia Onu al coronavirus. "Hanno trattato gli Usa molto male a favore della Cina", ha aggiunto.

00:10 - Coronavirus: Trump, oggi direttive per ripartenza - Donald Trump ha annunciato nel briefing quotidiano alla Casa Bianca sul coronavirus che oggi svelera' le "direttive" per "riaprire" l'economia americana.

00:51 - Coronavirus: Trump, forse superato picco casi - I dati suggeriscono che la nazione ha superato il picco dei casi di coronavirus: lo ha detto Donald Trump.