Salvini, no a ostruzionismo ma lavorare

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Sui decreti coronavirus in Parlamento "nessun ostruzionismo: dovremo semplicemente lavorare". Lo dice all'ANSA il leader della Lega Matteo Salvini conversando in Transatlantico a Montecitorio. A quanto si apprende, alla capigruppo della Camera i rappresentanti di Lega e Fdi avrebbero chiesto che in questa fase le Camere restino aperte 24 ore al giorno, spiegando che i loro deputati resterebbero fino a quando c'è da fare.