Lotti torna in Aula alla Camera dopo la guarigione dal Coronavirus

Rientro in Aula alla Camera per il parlamentare Dem Luica Lotti dopo la guarigione dal Coronavirus. Lotti è intervenuto nell'ambito del voto sul decreto sulle misure per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. "Questa legge olimpica - ha detto - ci dice che si può e si deve ripartire dallo sport come leva economica per il Paese e come ricchezza sociale, e mette nelle mani del comitato organizzatore tutti gli strumenti per fare bene". "L'Italia può e deve ospitare grandi eventi perchè siamo un grande Paese con grandi ambizioni", ha concluso.