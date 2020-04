Casellati, ricerca leva per ripartire

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Nella giornata che celebra la ricerca italiana nel mondo, voglio ringraziare le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori. Con il loro prezioso lavoro offrono un contributo fondamentale al progresso dell'umanità in ogni articolazione del sapere e sono motivo di orgoglio per il nostro Paese. Un capitale umano di talenti e competenze che anche in questa difficile emergenza sanitaria ha dato concreti risultati". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della terza giornata dedicata alla Ricerca Italiana nel Mondo.

"Oggi più che mai è compito delle Istituzioni mettere in campo tutte le risorse e le energie per valorizzare al meglio il lavoro degli atenei, degli ospedali, dei laboratori, dei centri e degli istituti specializzati. Ciò al fine di pianificare gli interventi necessari a finanziare la ricerca scientifica e farne una delle leve principali per la ricostruzione economica e civile del Paese", ha concluso il Presidente del Senato.