Salvini attacca il Mes: 'Sarebbe come andare dallo strozzino'

"Speriamo che le nostre denunce e segnalazioni servano perché il Mes concede prestiti a tasso di usura, come quando vai dallo strozzino". Lo ha detto il leader della Lega e senatore, Matteo Salvini, in collegamento con TeleLombardia. "Dico solo un numero, 140 sono i miliardi dati dalla popolazione italiana fino ad oggi all'Europa, tra quello che ci è tornato indietro a quello che gli italiani hanno pagato ballano 140 miliardi in più. - ha concluso - Noi non vogliamo i soldi dei tedeschi e dei francesi ci basterebbe usare i soldi che gli italiani hanno dato all'Europa in questi anni senza indebitare le future generazioni".

"Per quanto riguarda il governo spero che siano solo parole quelle che parlano di nuove tasse dopo il virus, della Covid tax, o della tassa sui risparmi, Leu parla di tassa sulla casa. Penso che l'ultima cosa di cui gli italiani abbiano bisogno sono nuove tasse", ha aggiunto Salvini.

Approda intanto in Vigilanza Rai lo scontro sulle parole di Conte in tv contro il leader leghista e Giorgia Meloni: le opposizioni annunciano

battaglia. Palazzo Chigi: "mai chiesto le reti unificate", il premier "ha smentito fake news che rischiavano di danneggiare il Paese".

"Faremo il possibile per far riaprire in sicurezza chi può il prima possibile perché stare chiusi altre settimane e mesi porterà al disastro economico", ha affermato ancora, "leggo tutti fermi a casa fino a maggio, non è più sopportabile a lungo dal mio punto di vista", ha concluso.