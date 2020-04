M5S a Vestager, Ue tuteli concorrenza

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Chiediamo che l'Unione sia attenta e determinata nella tutela di un principio fondamentale che la contraddistingue: la libera e leale concorrenza. Va scongiurato il pericolo di una concentrazione dell'offerta di prodotti e servizi ad esclusivo favore di quelle imprese che abbiano beneficiato di misure meno restrittive e/o parzialmente restrittive, adottate da altri Paesi membri dell'UE". Così i capigruppo 5S di Camera e Senato, Davide Crippa e Gianluca Perilli, che hanno inviato una lettera al Commissario Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager pubblicata sul blog delle stelle.

"In un periodo come questo, nel quale all'emergenza sanitaria è seguita un'emergenza economica, l'Unione Europea - proseguono - deve dimostrare di tutelare allo stesso modo tutte le imprese europee, indipendentemente dallo Stato membro nel quale operano.

Non è accettabile che l'Italia paghi un prezzo economico più alto".