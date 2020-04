Coronavirus: Salvini, far aprire chi può

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Faremo il possibile per far riaprire in sicurezza chi può il prima possibile perché stare chiusi altre settimane e mesi porterà al disastro economico". Lo ha detto il leader della Lega e senatore, Matteo Salvini, in collegamento con TeleLombardia. "Leggo tutti fermi a casa fino a maggio non è più sopportabile a lungo dal mio punto di vista", ha concluso.