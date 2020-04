Coronavirus: Colao verso guida Task force per ripartenza

Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, dovrebbe acquisire la guida di una task force di alto livello, con giuristi, economisti ed esperti, incaricata dal governo di studiare le ricette per uscire dalla crisi determinata dall'emergenza Coronavirus. A quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza, l'orientamento sarebbe maturato in queste ore e l'ipotesi sarebbe stata comunicata dal premier Giuseppe Conte ai partiti di governo. La task force studierebbe le misure necessarie per la fase della ripartenza del Paese, dopo che si supererà il "lockdown".