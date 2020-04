Cav,compresso al ribasso ma Ue si muove

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'intesa raggiunta all' Eurogruppo "è un compromesso al ribasso" anche perché del Recovery Fund occorre ancora "definire le caratteristiche e l'entità", ma sarebbe "sbagliato dire che l'Europa non fa niente" visto quanto già messo in campo da Bce, Bei e Commissione europea. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervistato da Radio Monte Carlo.