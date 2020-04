M5s, Meloni patriota si allea con nemici

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Ma la Giorgia Meloni che oggi chiede a Conte di pretendere in Europa sanzioni per Paesi come l'Olanda che fanno paradisi fiscali, è la stessa che è alleata con quei partiti olandesi che ieri hanno bocciato per due volte i bond europei chiudendo di fatto la porta alla solidarietà europea nei confronti dell'Italia? Siamo allo smascheramento dell'internazionale sovranista, un ossimoro in termini, perché gli amici di Meloni e Salvini sono gli stessi che per egoismo nazionale vogliono a tutti i costi affossare l'Italia". Lo dichiarano in una nota i deputati M5s in commissione Esteri.

"Abbiamo la prova conclamata che l'internazionale sovranista di Visegrad, quella tanto cara a FdI e Lega, è un totale bluff perché ovunque si blindano nei propri interessi nazionali e tendono a 'bastonare' il Paese vicino. In queste complicate ore di trattative a Bruxelles si evince chi è veramente patriota e chi, invece, gioca a fare propaganda in un mare di contraddizioni",concludono.