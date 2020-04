Cura Italia: La Russa, solo promesse

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Vi riempite la bocca di promesse ma ancora non è arrivata una lira a nessuno. E voi cosa proponete alle aziende? Di indebitarsi". Lo ha detto Ignazio La Russa di FdI nel dibattito sul dl Cura Italia. "Non si tratta che di un fido, di un debito che si impone alla gente per pagare le tasse. Noi ci ostiniamo a continuare a fare proposte sensate. Ma per fare ciò che serve all'Italia ci vorrebbe una capacità di ascolto che non hanno", conclude La Russa, protagonista di un botta e risposta con Alberto Airola di M5S, che lo interrompe. "Quella mascherina non protegge. E' un untore....", gli dice, ripreso dalla presidente Casellati.