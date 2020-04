Cura Italia: Gelmini, governo ci ignora

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Contestiamo l'atteggiamento del governo sul 'Cura Italia, perché noi abbiamo dato una disponibilità sincera. Siamo stati al tavolo con l'esecutivo diversi giorni, abbiamo avanzato le nostre proposte e lo abbiamo fatto nell'interesse dell'Italia raccogliendo le istante e le richieste delle associazioni di categoria e dei ceti produttivi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Start", su SkyTg24.

"Ci aspettavamo che almeno una parte delle nostre proposte venissero accolte. Penso, ad esempio, ai voucher in agricoltura, penso al tema della cedolare secca per gli affitti, penso ai sostegni al comparto del turismo. Di fronte alla nostra disponibilità, di fronte alla presentazione di emendamenti costruttivi, la risposta del governo è stata 'trasformate gli emendamenti in ordini del giorno': acqua fresca. Noi troviamo assurdo che a Palazzo Chigi non abbiano accolto la disponibilità e le proposte delle opposizioni".