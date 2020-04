Coronavirus: Raciti (Pd), rimuovere Dg Asp Siracusa

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Oggi presenterò un'interrogazione al ministro della Salute per chiedere l'immediata rimozione del direttore generale dell'Asp di Siracusa, Salvatore Ficarra, per i gravissimi fatti e comportamenti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19, alcuni dei quali avevamo segnalato in precedenza, poi aggravati da quanto emerso nell'inchiesta di Report andata in onda ieri sera". Lo annuncia Fausto Raciti, deputato del Partito democratico.

"In Sicilia i cittadini hanno diritto a un sistema sanitario all'altezza, in grado di fronteggiare una crisi epidemiologica come questa e pare del tutto evidente che a Siracusa questo compito non possa essere affidato al direttore generale Ficarra", conclude. (ANSA).