Salvini, dedicare canale Rai per lezioni

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Dedicare un canale della Rai, dei 13 a disposizione, alle lezioni per gli studenti, soprattutto per i più giovani. I dati Istat diffusi oggi confermano che ci sono grandi difficoltà: il 33,8% delle famiglie non ha un pc in casa e solo il 22,2% ha un dispositivo per ogni componente. Ci sono tanti ragazzi, quindi, che restano fuori dalle lezioni online organizzate dalle scuole. Non bisogna lasciare nessuno indietro: si attivi subito un canale dedicato del servizio pubblico.

Invece di fare inutili proclami in tv, il governo si occupi di realizzare questo semplice ma indispensabile strumento per i nostri figli": così il segretario della Lega Matteo Salvini.