Zingaretti,ripartire?Prima battere virus

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Ripartire prima? Non riesco a identificare il concetto di 'prima' o 'dopo'. La prima 'misura economica' è sconfiggere il virus. Senza questo elemento non ci sarà ripresa". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in video-conferenza stampa. "Dobbiamo ricominciare a elaborare le forme di una possibile uscita - ha aggiunto - ma col coinvolgimento di tutti gli attori sociali dovremo dotarci di una cabina di regia per pianificare le forme per ritornare a una dimensione di normalità".