D'Incà, pronti accogliere proposte opposizione

"L'incontro con le opposizioni è terminato. Ci sarà un nuovo incontro domani. Ci siamo confrontati in maniera proficua sia sugli emendamenti al decreto marzo sia sui contenuti del decreto aprile. Domani ci sarà un incontro decisivo per capire come continuerà la collaborazione. Da parte del governo vi è tutta la volontà di accogliere le indicazioni delle opposizioni". Lo dichiara il ministro Federico D'Incà al termine dell'incontro con i rappresentanti dell'opposizione sul dl Cura Italia.

"Ringraziamo d'Inca' per aver espresso la totale apertura del governo nei confronti dell'opposizione. Apprezziamo il gesto, continuiamo a garantire la nostra presenza e collaborazione concreta. Per ora abbiamo ascoltato tante belle parole, ma noi e gli Italiani aspettiamo fatti concreti, tempi certi". Così i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari e il Coordinatore del team economico Alberto Bagnai che hanno partecipato alla riunione con il governo.