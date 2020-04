"Sono d'accordo sul fatto che chi più ha, più deve dare ….. Se a me chiedono di pagare una patrimoniale io lo faccio, credo sia giusto. Chi più ha, più deve dare. Si tratta di un criterio di giusta proporzionalità". Ad affermarlo, durante la trasmissione 'Agorà', è il senatore Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera, eletto con il Pd e ora iscritto al Gruppo Misto al Senato, parlando su come far fronte all'emergenza coronavirus.