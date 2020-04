Conte, Ue risponda o "paziente" muore

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Vedo che c'è un dibattito in Olanda e non tutti i rappresentanti delle istituzioni la pensano" come il premier Rutte. Così il premier Giuseppe Conte al quotidiano olandese De Telegraaf. "Non perdiamo l'appuntamento con la storia che richiede di ricorrere a strumenti straordinari, esclusivamente per uscire quanto prima dalla recessione. Anche le buone risposte, se dovessero giungere tardi, si riveleranno inutili. Dobbiamo evitare di ritrovarci a dire: ecco, finalmente abbiamo la terapia, per poi scoprire che il paziente è morto".