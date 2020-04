Conte, bene 100mld Ue a lavoro,ora piano

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Auspico" che le misure che la Commissione Ue ha annunciato "siano ricomprese in una più ampia strategia europea (European Recovery and Reinvestment Plan), da completare nei prossimi giorni, per fronteggiare la grave emergenza". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte dopo un colloquio con la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, che gli ha anticipato "uno strumento da 100 miliardi per sostenere le misure nazionali dirette a contrastare la disoccupazione e ad alimentare la cassa integrazione".