Video Iss dedicato ad anziani su note Baglioni

"Amare a distanza" è il video dedicato agli anziani che la casa di produzione Clevercut ha realizzato in collaborazione con l'Ufficio stampa dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), per invitare a stare accanto alle persone anziane in modo nuovo anche durante questa emergenza e proteggerle spiegando l'importanza del distanziamento sociale anche per questa fascia particolarmente fragile e bisognosa di cure. Il video in collaborazione con l'Ufficio Stampa dell'Iss è stato donato a titolo non oneroso dalla casa di produzione musicale.

"Un grazie speciale a Claudio Baglioni per aver concesso l'utilizzo della musica 'I Vecchi' e al giovane pianista Massimo Murri che ha dedicato la sua esecuzione alle generazioni che lo hanno preceduto", si legge sul sito dell'Iss dove è pubblicato il video.